Это три «впечатляющие» субмарины.

Российский флот продолжает развиваться и сохраняет свое положение. Американское издание выпустило заметку Майи Карлин на тему наличия у ВМФ РФ таких субмарин, как «Ясень», «Акула» и «Антей». Заметку выпустило издание The National Interest, пристально следящее за событиями вокруг России.

Как отмечает Карлин, концепции современных российских АПЛ были еще во времена позднего СССР, но закладывать эти подводные лодки начали только в 1993-м году. Сейчас субмарины постепенно передаются ВМФ РФ и встают на боевое дежурство. При этом эксперт отметил, что Черноморский флот продолжает сохранять эффективность и защищать морские границы региона.

Так, в своей публикации TNI рассказывает про подводные лодки серии «Акула», которые являются самыми незаметными и представляют серьезную угрозу для других субмарин. Отмечается и подлодки серии «Антей», созданные в качестве истребителей авианосцев и сейчас несущие дежурство в разных точках российского побережья.

Стоит отметить, что за последний месяц на Западе прошла волна материалов, посвященных российскому подводному флоту. Особенно в этом отличились такие издания, как 19Fortyfive и TNI, которые рассказывали про российскую субмарину проекта 885М «Ясень-М» и возможности штатного укомплектования принятой недавно «Перми» со штатными ячейками под гиперзвуковые ракеты «Циркон». В частности, авторы отмечали, что наличие у РФ таких подлодок представляет серьезную угрозу для надводного военного флота блока Североатлантического альянса.