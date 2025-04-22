Он утверждает, что скорее удалит Telegram с рынков, чем откроет доступ к личным сообщениям.

Павел Дуров, создатель Telegram, выступил против планов властей Франции и Евросоюза. Они хотят обязать мессенджеры предоставлять доступ к личным перепискам пользователей. Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем согласится на такие требования.

Недавно Франция чуть не запретила шифрование в мессенджерах. Сенат принял закон, который требовал создать «бэкдор» — скрытый доступ к сообщениям для полиции. Но Национальная ассамблея отклонила этот закон. Однако полиция Парижа снова настаивает на таких мерах. В Евросоюзе тоже обсуждают похожую инициативу.

Дуров считает, что бэкдоры опасны. Никто не может гарантировать, что ими будут пользоваться только правоохранительные органы. Хакеры или иностранные агенты тоже могут получить доступ к личным данным. Это угрожает безопасности миллионов людей. Кроме того, преступники могут просто перейти на другие, менее популярные мессенджеры.

Telegram уже 12 лет защищает переписку пользователей. За это время мессенджер не передал властям ни одного байта личных данных. По решению суда Telegram может предоставить только IP-адреса или номера телефонов подозреваемых. Но сами сообщения остаются под защитой.

По данным издания «Коммерсантъ», в 2024 году Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров в мире. Им пользуются более 900 миллионов человек. Пользователи ценят его за скорость, безопасность и конфиденциальность. Шифрование сообщений — одна из главных причин популярности платформы.

Дуров подчеркивает, что приватность — это основа Telegram. Он уверен, что пользователи имеют право на защиту своих данных. Компания продолжит бороться за конфиденциальность. Если власти будут настаивать на доступе к перепискам, Telegram может уйти с некоторых рынков.

К тому же, эксперты считают, что требования властей могут подорвать доверие к мессенджерам. Если бэкдоры станут обязательными, люди просто начнут искать альтернативные способы общения.