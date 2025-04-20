Планируемый запуск лунных баз - к 2030 году.

NASA и компания HEBI Robotics объединили усилия и вместе создают роботов, которые будут строить базы на Луне. Это произойдёт уже к 2030 году. Роботы смогут работать без участия человека. Они будут использовать лунный грунт, чтобы строить дома и другие сооружения.

Проект называется ARC-LSI и его цель — разработать технологии для строительства на Луне. Роботы будут собирать модульные дома, спутники и телескопы. HEBI Robotics использует собственные модульные системы - готовые решения, которые ускоряют работу роботов. Компания уже имеет опыт постройки подобных конструкций в космосе.

Планируется, что роботы будут полностью автономными. Они смогут сами планировать задачи. У них будет многоагентная система, которая позволит нескольким роботам работать вместе, в тандеме. Они будут добывать ресурсы и обеспечивать энергию. NASA хочет, чтобы люди могли жить на Луне к 2040 году. Для этого нужна надёжная инфраструктура. И здесь как раз пригодятся роботы.

В 2026 году прототипы этих роботов протестируют на Земле в условиях, приближенных к лунным. Успех проекта зависит от технологий. Но важна и международная поддержка. NASA уже сотрудничает с другими странами, например, в программе Artemis участвуют Европа, Япония и Канада.