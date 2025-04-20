Пока что 1 : 0 в пользу людей.

В Пекине впервые провели необычный полумарафон. Люди и роботы соревновались на дистанции 21 километр. В забеге участвовали более тысячи бегунов и 21 гуманоидный робот. Победителем среди роботов стал Tiangong Ultra. Он финишировал за 2 часа 40 минут. Лучший бегун среди людей пробежал дистанцию в два раза быстрее.

Роботы удивили зрителей тем что они были разного размера. Одни — совсем маленькие, другие — почти два метра ростом. Tiangong Ultra создал Пекинский центр робототехники. У робота длинные ноги. Его движения похожи на человеческий бег. Причем, инженеры управляли роботами во время забега.

Но роботы пока не могут соперничать с людьми. Tiangong Ultra трижды менял батарею. Один робот упал на старте. Другой врезался в ограждение.Так что пока восстание машин отменяется или хотя бы переносится.

Сам полумарафон привлек много внимания. Его организовали, чтобы показать возможности роботов. Но не все считают это полезным. Профессор Алан Ферн из США говорит, что такие соревнования — больше шоу. Технологии бега роботов существуют давно и они не показывают, как роботы помогут в реальной жизни.