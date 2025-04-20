Его переход в команду Team Falcons из Саудовской Аравии обошёлся в 2–2,5 миллиона долларов.

Его переход в команду Team Falcons из Саудовской Аравии обошёлся в 2–2,5 миллиона долларов. Это рекордная сумма для киберспортивного трансфера. Ранее самым дорогим игроком считался другой россиянин — Дмитрий Sh1ro Соколов. Его переход в Team Spirit стоил 1,75 миллиона долларов.

Илья Осипов мечтал играть в Team Falcons. Он хотел выступать вместе со своим другом, игроком по имени Нико. Илья верит, что их команда сможет выиграть множество турниров. Для Нико это шанс завоевать главный трофей — мейджор.

В новой команде по Counter-Strike 2 Илья будет играть роль снайпера. Ранее эту роль выполнял Абдул Гасанов, известный как degster. Дебют Ильи в Team Falcons состоится на крупном турнире IEM Melbourne 2025. Он пройдёт в Австралии с 21 по 27 апреля 2025 года.

Илья начал свою карьеру в 2019 году. Он выступал за команду G2 Esports и помог ей выиграть несколько крупных турниров. Среди них — BLAST Premier: World Final 2024, IEM Cologne 2023 и IEM Katowice 2023. Илья завоевал шесть престижных наград. Дважды его признавали лучшим игроком соревнований.

Киберспорт давно перестал быть просто развлечением. Это огромная индустрия. По данным аналитиков, в 2024 году мировой рынок киберспорта оценивался в 1,6 миллиарда долларов. К 2027 году он может вырасти до 2,5 миллиардов. Турниры собирают миллионы зрителей онлайн и на стадионах. Например, финал чемпионата мира по Counter-Strike в 2024 году смотрели более 1,5 миллиона человек одновременно.