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g1tarist
Китайская компания Martigi Manufacturing создала новую батарею для старого электромобиля BMW i3
Купить её можно на сайте Alibaba.

Эта батарея может вдохнуть новую жизнь в популярную, но устаревшую модель. BMW i3 вышел аж в 2013 году. Тогда его базовая версия имела батарею ёмкостью 18,2 кВт·ч. Такая батарея позволяла проехать всего 130 км по американскому стандарту EPA. В Европе запас хода оценивали в 161 км по старому стандарту NEDC. Позже появились версии с батареями на 94 А·ч и 120 А·ч. Самая мощная из них обеспечивала 246 км по EPA или 309 км по современному стандарту WLTP.

Martigi Manufacturing предлагает новую батарею собственной разработки. Она создана с использованием ячеек CATL (известный китайский производитель аккумуляторов). Новая батарея имеет ёмкость 54 кВт·ч или 154 А·ч. Это на 156% больше, чем у базовой версии i3. Даже по сравнению с самой мощной оригинальной батареей прирост составляет 28%.

Батарея подходит для всех версий BMW i3. Она легко устанавливается в штатный отсек. В комплекте идут 96 ячеек, разделённых на восемь модулей. Напряжение и конфигурация остаются такими же, как у оригинала. Для работы батареи используется обновлённая система управления (BMS). Также в комплекте есть новые разъёмы и крепления.

Батарея стоит $5,800 на Alibaba. Производитель даёт гарантию на три года или 2,000 циклов зарядки.  Доставка оплачивается отдельно. Есть и более дешёвая версия на 120 А·ч за $4,800. Она полностью заменяет оригинальную батарею BMW. Для сравнения, оригинальный аккумулятор BMW стоит около $15,000 без учёта установки. Установить батарею можно самостоятельно, но производитель советует обращаться в автосервисы. 

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#bmw #батарея
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