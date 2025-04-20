Дроны помогают работать эффективнее.

В Запорожье полиция начала использовать дроны для патрулирования улиц. Это новый шаг для обеспечения безопасности горожан. Беспилотники помогают следить за порядком с воздуха, будучи оснащены мощными камерами, которые снимают видео в высоком качестве. С их помощью полиция может быстро заметить подозрительные ситуации и отреагировать на них.

Пока что дроны летают над четырьмя популярными местами города. Это национальный заповедник "Хортица", парк "Дубовая роща", парк Победы и Вознесеновский парк с фонтанами "Радуга". Эти места выбрали не просто так, а из-за большого количества людей. Дроны не только снимают происходящее, но и могут предупреждать жителей об опасностях.

Для патрулирования полиция выбрала дроны DJI Mavic 3 Enterprise. Они оснащены камерами с разрешением 4K. Такие камеры снимают четкие фото и видео даже в сложных условиях. Дроны могут работать в режиме HDR (High Dynamic Range) - это когда картинка становится более яркой и насыщенной. Они также умеют избегать препятствий благодаря системе Vision Sensing. Еще одна полезная функция — автоматический возврат на точку старта. Дрон сам прокладывает маршрут обратно, даже если сигнал слабый. Система APAS 5.0 помогает обходить деревья, провода и другие объекты во время полета.

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Запорожье — не первый город, где полиция использует дроны. Например, в Киеве беспилотники уже помогают патрулировать парки и набережные. Об этом писали на сайте "Украинская правда". В Одессе дроны применяют для контроля пляжей и прибрежных зон.