Канада модернизирует свои войска.

Канада сейчас обновляет свою армию и ищет новых партнеров в сфере обороны. Всё из-за напряженных отношений с США. В марте 2025 года делегация из Южной Кореи приехала в Оттаву и предложили Канаде гаубицу K9 и другую технику. Речь шла об учебных самолетах, системах залпового огня и даже подводных лодках.

Но гаубица K9 Thunder – главная тема переговоров. Эту технику уже используют многие страны. Среди них Польша, Норвегия, Финляндия, Эстония и Австралия. Также K9 заказали Египет, Индия и Турция. Производит гаубицу компания Hanwha Aerospace. Они называют K9 одной из лучших в мире, ведь она уже доказала свою эффективность в ходе боевых действий в суровых условиях холодного климата, а значит, она подходит для стран НАТО.

Представители Сеула говорят, что K9 легко впишется в канадскую армию. K9 Thunder – это современная техника, которая может стрелять на 40 километров. Гаубица оснащена автоматической системой заряжания. Экипаж состоит из пяти человек. Машина весит около 47 тонн, может двигаться со скоростью до 67 км/ч.

Канада пока не приняла решение. Но интерес к K9 есть. Страна хочет обновить свои вооруженные силы. Сейчас канадская армия использует старые гаубицы M109. Они менее мощные и уже устарели. K9 может стать хорошей заменой.