Игра стала доступна раньше срока.

Новая игра Tempest Rising вышла раньше, чем планировали разработчики. Официальный релиз был назначен на 24 апреля. Но уже 17 апреля игра стала доступна в Steam. Причина — ошибка, из-за которой все, кто оформил предзаказ, получили доступ к игре.

Изначально разработчики из студии Slipgate Ironworks хотели 18 апреля дать ранний доступ только покупателям Deluxe Edition. Но из-за сбоя игра открылась для всех, кто сделал предзаказ, независимо от версии. Студия отреагировала достаточно быстро и они решили не отменять релиз, а объявить 17 апреля официальной датой выхода. Теперь игру может купить любой желающий.

Теперь покупатели Deluxe Edition остались без обещанного эксклюзивного доступа. Разработчики извинились перед ними и пообещали компенсировать неудобства. Сейчас студия работает над новым бонусным контентом специально для владельцев Deluxe Edition. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Tempest Rising — это стратегия в реальном времени (RTS). Она напоминает легендарную серию Command & Conquer. Действие происходит в постъядерном мире будущего. Игроки выбирают одну из трех группировок. Каждая борется за ресурсы и власть. Задача — привести свою фракцию к победе.

Игроки уже оценили Tempest Rising - отзывы в Steam в основном положительные. Все, кто купит игру до 24 апреля, получат набор Commander Pack. Это бонус за предзаказ.