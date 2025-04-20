Новая игра Tempest Rising вышла раньше, чем планировали разработчики. Официальный релиз был назначен на 24 апреля. Но уже 17 апреля игра стала доступна в Steam. Причина — ошибка, из-за которой все, кто оформил предзаказ, получили доступ к игре.
Изначально разработчики из студии Slipgate Ironworks хотели 18 апреля дать ранний доступ только покупателям Deluxe Edition. Но из-за сбоя игра открылась для всех, кто сделал предзаказ, независимо от версии. Студия отреагировала достаточно быстро и они решили не отменять релиз, а объявить 17 апреля официальной датой выхода. Теперь игру может купить любой желающий.
Теперь покупатели Deluxe Edition остались без обещанного эксклюзивного доступа. Разработчики извинились перед ними и пообещали компенсировать неудобства. Сейчас студия работает над новым бонусным контентом специально для владельцев Deluxe Edition.
Tempest Rising — это стратегия в реальном времени (RTS). Она напоминает легендарную серию Command & Conquer. Действие происходит в постъядерном мире будущего. Игроки выбирают одну из трех группировок. Каждая борется за ресурсы и власть. Задача — привести свою фракцию к победе.
Игроки уже оценили Tempest Rising - отзывы в Steam в основном положительные. Все, кто купит игру до 24 апреля, получат набор Commander Pack. Это бонус за предзаказ.