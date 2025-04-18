Завод принадлежит компании Northrop Grumman.

В США произошел мощный взрыв на заводе, который выпускает важные военные ракеты. Это случилось утром 16 апреля в штате Юта. Завод принадлежит компании Northrop Grumman. Он находится в городе Промонтори. Взрыв полностью разрушил одно из главных зданий предприятия. К счастью, никто из работников серьезно не пострадал. Все, кто был рядом, находятся под наблюдением врачей.

Этот завод делал двигатели для межконтинентальных баллистических ракет. Также там создавали технику для NASA и других компаний, которые занимаются исследованием космоса. Завод был очень важен для военных программ США. Например, там делали новую ракету LGM-35A Sentinel. Последний тест двигателя для этой ракеты прошел 6 марта 2025 года.

Раньше завод назывался Orbital ATK. В 2018 году его купила компания Northrop Grumman. Теперь это одно из главных мест в США, где делают твердотопливные двигатели для ракет. Кроме того, завод участвовал в создании гиперзвуковых ракет вместе с Японией. Это был большой проект, и Northrop Grumman выиграла право на него у конкурирующей компании. Они должны были скоро провести испытания новой ракеты. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Взрыв вызвал много вопросов. Пока никто не знает, почему он произошел. Компания Northrop Grumman подтвердила, что авария была, но не рассказала, что ее вызвало. Неясно, пострадало ли важное оборудование или технологии. Также неизвестно, когда завод сможет снова работать.