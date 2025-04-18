Оружие использует высокочастотные радиоволны, чтобы сжечь внутренние части дронов.

Стремительное развитие «малой авиации», которая показала, на что способна в этой декаде, привело к необходимости создания адекватных методов противодействия. Если раньше все рассчитывали на системы радиоэлектронной борьбы, то наличие у дронов инерциальной системы наведения и использование оптоволокна привело к необходимости новых решений. Так, британская армия впервые испытала в полигонных условиях работу радиоволнового вооружения, которым поразило два роя дронов, и отчиталась об успешных испытаниях установки.

О проведенных испытаниях на своих страницах написало издание Defense News, отметив, что общая сумма, затраченная на проект, составляет всего 53 миллиона долларов. В ходе испытаний было поражено два роя дронов, а общее количество «сбитых» аппаратов достигло одной сотни. При этом радиоволновое оружие поражает цель серией импульсов с высокой частотой, которые выводят из строя хрупкие элементы электроники, критические для БПЛА. Отдельно отмечается, что дистанция работы комплекса составляет 1 км и он способен вывести из строя дроны, которые не подвержены системам РЭБ.

«Оружие, разработанное консорциумом во главе с Thales UK, использует высокочастотные радиоволны, чтобы сжечь внутренние части дронов, нарушая или повреждая критические электронные компоненты и вызывая сбои или неисправности дронов», — рассказывает автор издания.

Отметим, что в Британии приняли на вооружение и собираются установить на 4 эсминца лазерную противодроновую установку Dragon Fire, способную поразить цель на близкой дистанции. Это также является ответом на проблему беспилотников, которые одинаково опасны для любого рода целей.