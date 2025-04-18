Военные из Дании хотят перенять опыт Украинских военных.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Дании Питер Бойсен. Он дал интервью датскому каналу TV2. По его словам, группы военных поедут в Украину уже этим летом. Они хотят перенять опыт украинских военных.

Бойсен и предложил идею таких поездок. Его поддержал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и пригласил датчан на обучение. В поездках будут участвовать инструкторы и обычные солдаты. Курсы продлятся от одной до двух недель. Главное внимание уделят ударным дронам. Эти беспилотники сейчас играют ключевую роль. Бойсен отметил, что дроны наносят более 70% ударов.

Дания хочет глубже понять ведение современных боевых действий. Поэтому в Украину поедут не только армейцы, но и представители флота, авиации, медицинской службы и Академии обороны. Они будут изучать, как Украина ведет боевые действия. Это поможет Дании лучше подготовить своих военных.

Дания уже начала готовить операторов дронов у себя. В городе Варде открыли специальный центр. Там учат управлять беспилотниками. Бойсен активно использует украинские методы подготовки. Он говорит, что правила ведения боевых действий меняются очень быстро. "Я служу 42 года, но никогда не видел таких стремительных изменений", — сказал генерал.