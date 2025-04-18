В новом фильме будет продолжена история, начатая в «Скайуокер. Восхождение».

Эту новость объявили на фестивале Star Wars Celebration. Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме «Звездные войны: Истребитель». Картина выйдет на экраны 28 мая 2027 года.

Новый фильм станет продолжением истории после событий «Скайуокер. Восхождение». Кэтлин Кеннеди, глава Lucasfilm, и Дэйв Филони, создатель «Мандалорца», подтвердили участие Гослинга. Режиссером картины выступит Шон Леви, известный по фильмам «Ночь в музее» и «Главный герой».

Райан Гослинг не скрывает восторга. «Звездные войны» всегда вдохновляли меня. Этот фильм — нечто особенное. Сценарий потрясающий. В нем много сердца, приключений и новых героев», — поделился актер. Он уверен, что Шон Леви идеально подходит для этой истории.

Шон Леви же обещает зрителям сюрпризы. «Мы представим новых персонажей. Это будет свежая история во вселенной «Звездных войн», — сказал режиссер. Съемки начнутся уже этой осенью. Поклонникам предстоит ждать два года до выхода картины.

«Звездные войны: Истребитель» — не единственный проект Lucasfilm. В 2026 году выйдет фильм «Мандалорец и Грог». Также в разработке находятся проекты Джеймса Мэнголда и Дэйва Филони. Вселенная продолжает расширяться, и каждый новый фильм обещает что-то новое и интересное. Осталось подождать их выхода.