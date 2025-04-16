Главная цель OpenAI - собрать данные.

Компания OpenAI может создать собственную социальную сеть. Об этом сообщило издание The Verge. Проект находится на ранней стадии. Новая платформа может стать конкурентом социальной сети X, которой владеет Илон Маск. Также она может соперничать с другими популярными сервисами, такими как TikTok и Snapchat. Будет ли в новой социальной сети работать ChatGPT - неизвестно.

Главная цель OpenAI в этой затее — собрать данные. Если миллионы людей будут делиться текстами, картинками и видео, созданными с помощью ИИ, компания получит ценную информацию. Эти данные помогут улучшить будущие версии ChatGPT и других моделей искусственного интеллекта. Чем больше люди общаются и создают контент, тем лучше ИИ понимает, как работает человеческое общение.

Идея создания социальной сети связана с соперничеством между OpenAI и Илоном Маском. Маск и глава OpenAI Сэм Альтман вместе основали компанию OpenAI еще в 2015 году. Но в 2018 году Маск покинул проект. С тех пор он часто критикует OpenAI. Например, Маск обвинял компанию в том, что она стала слишком коммерческой. Он даже подал на OpenAI в суд. И новая социальная сеть может стать ещё одним поводом для споров между ними.

В любом случае, новой социальной сети придется решить вопрос модерации контента. Можно ли будет публиковать сгенерированный контент или нет? Платформа X, например, ужесточила правила модерации после прихода Маска. И это вызвало много споров. OpenAI придётся решать, как контролировать контент на своей платформе. Это важно, чтобы привлечь пользователей и избежать скандалов, связанных с авторскими правами, а главное - обучить свои модели ИИ, ведь обучать ИИ на сгенерированном контенте - не вариант.

Пока неясно, когда проект будет готов. OpenAI не делала официальных заявлений. Но идея уже вызывает интерес.