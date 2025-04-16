Разработчики хотят оснастить легкую бронетехнику системами защиты от дронов.

Российские боевые машины пехоты (БМП) необходимо защитить от атак дронов, и для этого необходимо использовать комплексы активной защиты (КАЗ). Об этом заявил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» в своей беседе с информационным агентством ТАСС. При этом источник не уточняет, какие именно КАЗ необходимо устанавливать на БМП, но отметил, что они должны быть дешевыми и эффективными.

«В нашей легкобронированной технике комплексов активной защиты пока нет. Это связано с рядом ограничений, но тем не менее мы работаем над созданием конкретно таких систем, которые можно было бы внедрить», — высказался представитель холдинга.

Первоначально комплексы активной защиты появились в СССР в начале 1980-х годов, и их устанавливали на средние танки Т-55АД. Система получила название «Дрозд» и улавливала приближающиеся снаряды с помощью радаров и отстреливала в сторону угрозы противоснаряд. Примерно такую же схему предлагает использовать представитель «Высокоточных комплексов», но только для отстрела противоснарядами дронов-камикадзе. Тут стоит добавить, что подобные системы стоят очень дорого и могут значительно превышать стоимость самой техники. Кроме того, источник не указывает, каким образом комплекс будет отличать вражеские дроны от союзных, которых на современном поле боя может быть также много.

Идея использовать КАЗ для защиты бронетехники от дронов активно обсуждается в экспертной среде под разными соусами. Так, военный блогер Кирилл Фёдоров предлагал использовать для отстрела дронов не противоснаряды, а подсоединенную к системе турель с крупнокалиберным пулеметом, который и будет сбивать подлетающую цель.