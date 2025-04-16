Этот самолет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло".

Мировая общественность сохраняет пристальное внимание и следит за появлением новостей, касающихся вероятного истребителя 6-го поколения для Народно-освободительной армии Китая J-36. В частности, российское издание «Известия» пишет, что новый китайский самолет предназначается для нанесения ударов по сухопутным и надводным целям, а не в качестве истребителя. При этом издание ссылается на собственные источники, которые не называет.

Как пишет пресса, новый китайский самолет получил обозначение «J», которое может быть не совсем актуальным, так как им обозначаются истребители. По этой причине литера в названии вполне может поменяться на «J/H» или вообще на «H», ведь именно так обозначают бомбардировочную авиацию в НОАК. Кроме того, «36» в названии также может быть некорректным, так как это число было написано на борту самолета на фотографиях. Напомним, что на изображении было обозначение «3601», что и дало повод назвать самолет таким образом.

«J-36 из Чэнду — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Такая схема в сочетании с треугольным крылом большой стреловидности обеспечит самолету высокую сверхзвуковую скорость и достаточно вместительные отсеки для вооружений», — сказал редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

Стоит добавить, что современная китайская армия до сих пор использует лицензионную копию советского бомбардировщика Ту-16, которая носит обозначение H-6. По этой причине НОАК нуждается именно в носителе для вооружения, способного поразить как сухопутные объекты, так и надводные корабли. По этой причине J-36 вписывается в нужды китайцев именно в качестве бомбардировщика, а не истребителя. Тем более, что в изданиях не раз уже отмечали схожесть в некоторых моментах китайского самолета и российского фронтового бомбардировщика Су-34. В частности, отмечали расположение летчиков в кабине и использование схожих по внешнему виду тележек для шасси.