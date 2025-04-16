Корпус подводных лодок серии «Кондор» выполнен полностью из титана, что обеспечивает им возможность совершать манёвры и развивать высокую скорость на значительных глубинах.

Американский военный эксперт и автор издания 19Fortyfive Брент Иствуд провел небольшое исследование и выпустил на страницах журнала материал, в котором рассказал про наличие у России титановых субмарин серии «Кондор». Основной посыл статьи заключается в том, что эксперт не нашел аналогов российской субмарины в Военно-морском флоте США, что его сильно удивило и заставило задуматься об эффективности российской субмарины.

Иствуд отметил, что корпус субмарин серии «Кондор» полностью состоит из титана, что позволяет подводной лодке выполнять маневры и держать высокую скорость на больших глубинах.

«Эти подлодки охраняют Родину от атак с близкого расстояния и могут выискивать вражеские подводные лодки, особенно американские "бумеры"», — рассказывает автор издания 19Fortyfive.

Кроме того, Иствуд дал ссылку на материал, выпущенный изданием The National Interest в августе прошлого года. Там автор рассказывал про методику производства «Кондоров» в герметичных помещениях, наполненных аргоном для улучшения сварочных работ. Отдельно отмечалась высокая стоимость каждого корпуса, полностью собираемого из титана.

Добавим, что подводные лодки серии «Кондор» проекта 945А начали разрабатывать еще в СССР. У них на вооружении имеются 6 дозвуковых крылатых ракет «Гранат», которые могут лететь на дальность почти в 3 тысячи километров. На каждой подводной лодке размещено 6 торпедных аппаратов, в которых и хранятся до пуска крылатые ракеты.