Эту систему даже называют «настоящей убийцей Starlink».

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, продолжает развертывать систему спутниковой связи Starlink на околоземной орбите. Несмотря на мирную направленность проекта, спутниковую связь через эти терминалы зачастую используют военные для шифрованной связи и налаживания работ компьютеризированных боевых систем. Однако российские системы РЭБ эффективно справляются с глушением этой сети, о чем пишет эксперт по безопасности Брээндон Вайхерт, автор издания The National Interest.

В качестве примера Вайхерт приводит российскую систему радиоэлектронной борьбы «Тобол», которая не позволяет наводить высокоточное оружие по спутниковой связи в зоне работы комплекса. Кроме того, эксперт отмечает систему «Калинка», которая является «настоящим убийцей» Starlink, так как прерывает входящие и исходящие сигналы с любого терминала спутниковой связи Илона Маска.

Стоит отметить, что систему «Старлинк» используют для военных нужд страны, не имеющие собственные военные спутники. Например, не раз мелькали сообщения, что «прибалтийские тигры» разворачивают у себя инфраструктуру для более тесной связки друг с другом через проект Маска. Поэтому наличие у РФ таких систем является жизненной необходимостью для противодействия потенциальным угрозам. Кроме того, это позволяет прикрывать ряд стратегических объектов от наведения по системе Starlink, которая на территории РФ глушится.