Оно обогнало даже Instagram и TikTok, как сообщает аналитическая компания App Figures.

В марте 2025 года приложение загрузили 46 миллионов раз. Из них 13 миллионов — на iPhone, а 33 миллиона — на Android. TikTok скачали 45 миллионов раз. Instagram тоже показал 46 миллионов загрузок, но ChatGPT оказался впереди на пару сотен.

На самом деле всё дело в новой функции. Она позволяет создавать красивые картинки и пользователи полюбили генерировать изображения в стиле анимации Studio Ghibli. Эта японская студия знаменита своими волшебными мультфильмами, такими как «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». За первую неделю после выхода функции 130 миллионов человек создали больше 700 миллионов картинок. Эти изображения заполонили соцсети и получили вирусный эффект, а новые пользователи, увидев эти изображения решили скачать приложение и попробовать его.

В феврале его скачивали меньше. Рост составил 28%. А за первые три месяца 2025 года загрузки выросли на 148%. Приложение меняет привычки людей. Раньше многие часами листали TikTok или Instagram. Теперь они творят с помощью ИИ.

В апреле 2025 года аналитики ждут новых рекордов. Пользователи уже просят больше функций. Например, хотят создавать видео или музыку. OpenAI, компания-разработчик, общает что прислушается ко всем пожеланиям.