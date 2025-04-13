Зонд теперь готов изучать тайны спутника Юпитера.

Этот аппарат отправился в космос 14 октября 2024 года. Его цель — спутник Юпитера под названием Европа. Учёные хотят узнать, есть ли там жизнь. Первые тесты камер прошли в декабре 2024 года. Они показали, что оборудование работает отлично.

Europa Clipper — это большая космическая миссия. Зонд должен изучить Европу, спутник Юпитера. Учёные считают, что под толстым слоем льда на Европе скрыт огромный океан и в нём может быть жизнь. Чтобы это выяснить, зонд оснастили мощными камерами с разрешением 8 мегапикселей.

Камеры зонда разделены на 16 частей. Каждая часть снимает свой участок поверхности. Это похоже на работу команды фотографов. Камеры тестировали в космосе, пока их объективы были закрыты крышками. Крышки защищают линзы от яркого света Солнца. Даже с закрытыми объективами камеры сделали тестовые снимки. Учёные увидели на них полосы, которые уберут, во время обработки фотографий.

NASA работает над проектом вместе с лучшими научными центрами США. Они вложили в зонд самые современные технологии. Камеры могут снимать даже во время быстрых пролётов над Европой. Зонд будет пролетать над поверхностью на высоте всего 25–100 километров, а это очень близко для космического аппарата.



Камеры разработали в Университете Джонса Хопкинса. Специалисты уже начали их настраивать и проверили, способность камер поворачиваться. Europa Clipper долетит до Юпитера только в 2030 году. Пока зонд летит, его камеры закрыты. Крышки откроют в 2027 году, когда аппарат будет далеко от Солнца. И в этот момент можно будет точно настроить камеры для работы.