Релиз Esports Team Manager ожидается в конце года.

В Steam скоро выйдет новая игра, которая называется Esports Team Manager. Это симулятор, где каждый сможет почувствовать себя менеджером киберспортивной команды. Анонс игры уже состоялся, и страница проекта появилась в Steam.

В Esports Team Manager игрокам предстоит взять на себя управление киберспортивной организацией. Нужно будет нанимать талантливых игроков. Вы будете решать, кого оставить в команде, а кого уволить, следить за финансами клуба, устанавливать цены на еду и напитки, такие как хот-доги, для болельщиков, чтобы заработать больше денег для команды, и многое другое.

Игра обещает быть интересной и разнообразной. В игру введут элементы случайности, которые сделают игру непредсказуемой. Например, один из игроков может получить травму. Или в социальных сетях вспыхнет какой-то репутационный скандал. Такие моменты заставят вас быстро принимать решения, и всё будет зависеть от ваших управленческих навыков.

Релиз Esports Team Manager запланирован на конец 2025 года. Точная дата пока неизвестна, но разработчики активно работают над проектом. Судя по описанию, игра подойдет как фанатам киберспорта, так и тем, кто просто любит стратегии и симуляторы.

Киберспорт сейчас очень популярен, по данным портала Statista, в 2024 году аудитория киберспортивных турниров по всему миру превысила 600 миллионов человек. Такие игры, как League of Legends, Dota 2 и Counter-Strike, собирают огромные стадионы. А призовые фонды крупных турниров достигают миллионов (а иногда и десятком миллионов) долларов. Например, чемпионат The International по Dota 2 в 2023 году разыграл более 40 миллионов долларов.

Разработчики игры пока не раскрыли всех деталей. Но уже известно, что в Esports Team Manager будет много возможностей и каждый сможет почувствовать на себе все нюансы управления киберспортивной командой.