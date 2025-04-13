Дешевле теперь автомобиль только даром.

Китайская компания Changan представила новый кроссовер Changan X5 PLUS Whale Joy Edition. Этот автомобиль оценили всего в 46,9 тысяч юаней, или около 6500 долларов. В Китае он стоит дешевле, чем самая доступная Lada Granta в России. При этом машина предлагает мощность, комфорт и современные технологии.

Changan X5 PLUS Whale Joy Edition изначально оценили в 89,9 тысяч юаней. Но производитель сразу предложил большие скидки. В результате цена упала почти вдвое. В итоге за 6500 долларов покупатель получает полноценный кроссовер. Для сравнения, в России за такую сумму сложно найти даже подержанный автомобиль в хорошем состоянии.

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Выглядит кроссовер стильно и современно. Его длина — 4540 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1620 мм. Колесная база составляет 2715 мм. Машина подойдет как для городских поездок, так и для семейных путешествий. Багажник вместительный, что удобно для дальних поездок, а возможно кому-то это пригодиться и для похода в магазин.

Под капотом Changan X5 PLUS — турбомотор объемом 1,5 литра. Его мощность — 187 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7,51 секунды. Коробка передач — роботизированная, с семью ступенями. Она обеспечивает плавное переключение скоростей.

Передняя подвеска автомобиля — типа McPherson. Задняя подвеска — многорычажная. Это редкость для машин такой цены. Такая конструкция делает езду мягкой и устойчивой. Даже на неровных дорогах кроссовер чувствует себя уверенно.

Changan X5 PLUS оснащен тремя экранами. Их общая диагональ — 30 дюймов. На них отображается вся нужная информация: от навигации до состояния автомобиля. Еще одна уникальная функция — автопарковщик EaglePilot. Он работает с 12 ультразвуковыми радарами и 6 камерами. Водитель может управлять парковкой из машины, с ключа или даже через смартфон.

Автомобильные эксперты высоко оценили новинку. По их мнению, Changan удалось создать сбалансированный кроссовер, который сочетает в себе цену, качество и функциональность.