Эта схема может значительно повысить топливную эффективность.

В России создали новую идею для самолетов будущего. Ученые из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) представили концепцию дальнемагистрального самолета. Его называют «летающее крыло». Это необычный проект, который действительно сможет изменить авиацию. Он обещает экономить топливо и снижать шум. Такие самолеты будут удобны для долгих перелетов.

«Летающее крыло» это самолет, у которого нет привычного корпуса и хвоста. Вместо этого весь самолет выглядит как одно большое крыло. Такая форма помогает лучше распределять воздух вокруг самолета. Это делает полет более плавным и экономичным. По словам главы ЦАГИ Кирилла Сыпало, новый самолет может тратить на 15–20% меньше топлива, чем обычные модели. Это большая экономия для авиакомпаний.

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Еще одно преимущество — меньше шума. Самолеты часто беспокоят людей, живущих рядом с аэропортами. «Летающее крыло» работает тише. Такие самолеты помогут сделать авиацию более дружелюбной к природе.

В ЦАГИ активно изучают, как сделать самолет еще лучше. Например, они хотят, чтобы он был не только экономичным, но и безопасным. Ученые тестируют разные материалы и технологии. Это сложная задача, но специалисты уверены в успехе.

Кроме «летающего крыла», в России думают о сверхзвуковых самолетах. В прошлом были похожие проекты, например, советский Ту-144 и европейский Concorde. Но у них были проблемы. Главная — сильный шум при преодолении звукового барьера.

В России проект поддерживают на государственном уровне. Ученые из ЦАГИ работают вместе с другими институтами и компаниями. Они хотят, чтобы новый самолет был не только современным, но и доступным. Это важно, чтобы российские авиакомпании могли его использовать.