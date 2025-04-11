Датчики улавливают характерные паттерны в движениях человека.

Ученики Тюменского индустриального университета придумали перчатку, которая помогает людям с эпилепсией. Она предупреждает о возможных приступах. Это устройство создали школьники 5–8 классов в рамках программы Школы инженерного резерва.

Перчатка оснащена датчиками. Они следят за движениями человека. Если устройство замечает странные жесты или дрожь, которые бывают перед приступом, оно сразу реагирует. Данные отправляются в специальное приложение на смартфон. Этот сигнал увидят близкие или врачи. В перчатке предусмотрели GPS, чтобы знать, где находится человек.

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Программа использует машинное обучение. Она умеет находить необычные паттерны, связанные с эпилепсией. Чем больше данных, тем точнее работает система.

Идея родилась у школьников, которые хотели помочь людям. Они узнали, что в России около 1 миллиона человек страдают эпилепсией (данные Минздрава). Такие приступы могут быть опасны, если рядом никого нет. И перчатка помогает решать эту проблему. Она дает шанс вовремя вызвать помощь.