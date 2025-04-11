Об этом сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

Создатели популярной игры Destiny 2 готовят новый проект. Он называется Marathon. Известный инсайдер Том Хендерсон поделился свежими новостями в социальных сетях. По его словам, релиз игры состоится уже в 2025 году. Сначала Хендерсон пошутил об этом в соцсетях, он написал: «Я сказал жене, что в этом году буду марафонить, а она записала меня в спортзал». Позже он пояснил, что это не совсем шутка. Marathon действительно увидит свет в этом году.

Кроме того, скоро покажут саму игру. Презентация запланирована на 12 апреля. Разработчики из Bungie обещают показать около часа игрового процесса. Marathon — это шутер нового типа. Его жанр называют extraction shooter. Такие игры стали популярны в последние годы. Игрокам предстоит сражаться и добывать ресурсы, чтобы выжить.

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Bungie работает над Marathon как над заменой Destiny 2. Destiny 2 вышла в 2017 году и до сих пор имеет большую аудиторию. Однако студия хочет двигаться дальше. Marathon обещает стать свежим взглядом на жанр шутеров. Кстати, Хендерсон известен своими точными прогнозами. Ранее он раскрывал даты выхода других крупных игр.