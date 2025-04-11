Базовая модель Copperhead предназначена для миссий быстрого реагирования.

Частный бизнес в США продолжает предлагать собственные решения в области беспилотных систем. В частности, американская компания Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead, предназначенную для выполнения широкого спектра задач. О возможностях новых беспилотников пишет издание Defense News со ссылкой на источники в самой компании-производителе.

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«Copperhead обеспечивает комплексные интеллектуальные морские возможности, которые позволяют операторам быстро реагировать на угрозы в подводном пространстве, за малую часть стоимости по сравнению с устаревшими решениями», — рассказали в пресс-службе компании.

Линейка предлагаемых беспилотников имеет две модели, каждая из которых обладает своими модификациями, которые отличаются друг от друга массогабаритными характеристиками. Базовая версия беспилотника не отличается большими габаритами, но обладает скоростью в 30 узлов и может нести на себе разные инструменты и датчики. Аппарат в первую очередь предназначен для разведывательных миссий и мониторинга окружающей среды. Издание добавляет, что Copperhead можно будет использовать в поисково-спасательных операциях и для инспектирования морской инфраструктуры.

Второй вариант беспилотника Copperhead-V имеет значительно более крупные габариты и по своему функционалу похож на торпеду со всеми вытекающими методами использования беспилотника. Согласно заявлениям Anduril, подводный беспилотник планируется в качестве ударного дрона для беспилотных подводных лодок серии Dive-XL или Dive-LD. Одну из этих подводных лодок компания протестировала в декабре прошлого года.