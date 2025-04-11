Способен транспортировать грузы до 200 килограммов, носит боезаряд, тележки, раненых.

В распоряжении российской армии появляется все больше сухопутных роботизированных платформ. Обучением операторов для этих дронов занимаются в 66-м Межведомственном учебном центре Инженерных войск (МУЦИВ). Именно там будущие операторы таких дронов, как «Варан», «Кабан» и БРГ-1 узнают особенности аппаратов. В частности, про свойства перечисленных беспилотников рассказал ТАСС инструктор центра подготовки с позывным «Эхо».

Роботизированные платформы серии «Кабан» используются для траления минных полей с помощью навесных валиков и доставки полезных грузов. Этот дрон в первую очередь рассчитан на разминирование полей, засеянных противопехотными нажимными минами, представляющими особую опасность для личного состава.

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«Платформа "Варан" уже используется в СВО, это многозадачный комплекс. Способен транспортировать грузы до 200 килограммов, носит боезаряд, тележки, раненых. Также используется в режиме камикадзе — есть контакты для дистанционного подрыва. В свою очередь, БРГ-1 — это площадка, на которой установлен генератор и средства радиоэлектронной борьбы», — рассказал «Эхо» агентству ТАСС.

БРД-1 используются в войсках в качестве передвижного комплекса РЭБ, который создает купол радиусом в 1 км, который прикрывает наступающих бойцов от FPV-дронов. Что касается «Варана», то кроме транспортной функции Народный фронт рассказал на днях про совмещение этого дрона с дистанционно управляемой пулеметной турелью, что превратит платформу в полноценный штурмовик. Кроме того, на этой неделе появилось сообщение от министра обороны РФ Андрея Белоусова о том, что в 2025-м году ВС РФ получит значительно больше сухопутных дронов, чем в прошлом году.