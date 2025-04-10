Они как правило не соблюдают законы РФ.

Роскомнадзор (РКН) заявил, что может заблокировать иностранные компании, предоставляющие услуги хостинга. Причина — они не соблюдают законы Российской Федерации. Если это случится, многие сайты в интернете могут стать недоступны для россиян.

РКН уже не раз предупреждал зарубежные компании. Проблема в том, что они не выполняют требования закона о «приземлении». Это значит, что такие фирмы должны открыть офис в России и зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора. Среди тех, кто этого не сделал, — известные хостеры: Hetzner, Amazon Web Services, GoDaddy, DigitalOcean, Bluehost и другие. Всего в списке нарушителей больше 12 компаний.

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Кроме того, эти провайдеры не защищают сайты от кибератак так, как требует российский закон №406. По нему хостеры обязаны сотрудничать с государством, чтобы бороться с DDoS-атаками. Ещё одна претензия — зарубежные компании могут в любой момент отказать клиентам из России. Это может случиться из-за политики или внутренних правил самих фирм. Также данные, хранящиеся на их серверах, не всегда защищены от утечек.

На иностранных серверах часто размещаются обычные сайты рядом с сервисами для обхода блокировок. Из-за этого даже простой сайт может попасть под запрет в России. По данным Роскомнадзора, это создаёт дополнительные риски для пользователей.

Эксперты из W3Techs подсчитали: Amazon Web Services, DigitalOcean, Hetzner и другие крупные хостеры обслуживают около 14% всех сайтов в мире. Если их заблокируют, миллионы ресурсов станут недоступны для россиян. Это примерно седьмая часть интернета! Компании из России уже сокращают использование зарубежных серверов. По данным ITGLOBAL, за три года доля таких фирм упала с 17% до 8–10%.

Роскомнадзор советует переносить сайты на российские хостинги. Сейчас в реестре РКН около 500 компаний. Среди популярных — Yandex Cloud, Selectel, Timeweb и «Мастерхост». Многие из них помогают с переездом: переносят данные и серверы. Это может стать решением для тех, кто хочет избежать проблем.