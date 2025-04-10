60-летний комплекс в Канберре поддерживает связь с обоими «Вояджерами».

NASA укрепляет связь с космосом. В Австралии началось строительство новой антенны. Она поможет общаться с лунными станциями и космическими аппаратами далеко за пределами Солнечной системы. Работы стартовали в комплексе Канберры, которому недавно исполнилось 60 лет.

Этот комплекс уже поддерживает связь с зондами «Вояджер». Теперь он готовится к новым задачам. 19 марта 2024 года в Канберре отпраздновали юбилей. В тот же день заложили фундамент пятой антенны — Deep Space Station 33. Она усилит глобальную сеть NASA, которая называется DSN. Эта сеть работает с 1963 года. Три главных центра находятся в США (Голдстоун), Испании (Мадрид) и Австралии (Канберра).

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Новая антенна будет готова к 2029 году. Её диаметр — 34 метра. Основание сделают из бетона с системой климат-контроля и разместят электронику. Сверху установят вращающуюся тарелку на стальной платформе. Это уже шестая такая антенна в программе NASA. В Мадриде подобная работает с 2022 года. В Голдстоуне строительство почти завершено.

«Новая антенна — это шаг в будущее», — сказал Кевин Коггинс, один из руководителей NASA. Он уверен, что сеть поможет в новых открытиях. DSN постоянно улучшают.

Сеть DSN начала работать 24 декабря 1963 года. Тогда объединили первые станции под управлением Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Канберра подключилась в 1965 году. Она стала важной частью системы. Через неё передавали сигналы во время миссий Apollo на Луну. Сегодня Канберра — единственный центр, который может отправлять команды зонду Voyager 2. Канберра играет немаловажную роль. Её расположение в Южном полушарии уникально. Без неё связь с «Вояджерами» была бы невозможна.

NASA не останавливается на радиосвязи. Они тестируют лазеры. Технологию проверили в миссии Psyche, запущенной в 2023 году. Лазеры показали рекордную скорость передачи данных. С их помощью даже отправили видео в высоком разрешении с расстояния в миллионы километров. «Лазеры и радио могут работать вместе», — объяснила Эми Смит из NASA. Это даст больше возможностей для науки.