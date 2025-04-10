Идея похожа на фильм «Особое мнение».

В Великобритании скоро может появиться необычная технология. Она будет предсказывать, кто из людей способен совершить насилие. Специальный алгоритм анализирует данные и помогает понять, кто может совершить тяжкое преступление. Идея похожа на фильм «Особое мнение», где полиция останавливала преступления до того, как они происходили.

Проект претерпевал изменения и менял свои названия, сегодня он называется так — «Обмен данными для улучшения оценки рисков». Система использует актуальную информацию от Министерства юстиции. В неё входят записи службы пробации и личные данные людей. Главная цель — выявить тех, кто с большой вероятностью совершит насилие. Пока это касается только людей, находящихся под надзором после освобождения из тюрьмы.

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Правительство уверяет, что технология не будет использоваться в судах. Это только исследование. Алгоритм должен помочь властям лучше следить за рисками.

Но не все довольны этим проектом. Правозащитники из группы Statewatch считают идею пугающей. По их мнению, это похоже на антиутопию. Критики боятся, что алгоритмы могут быть несправедливыми. Например, они могут ошибочно указывать на людей из-за их происхождения или бедности. Такие ошибки уже случались в других странах.

Министерство юстиции отвечает на критику. Оно говорит, что цель — не наказывать людей заранее. Система нужна, чтобы предотвращать преступления, а не судить без доказательств. Проект начался, когда страной правили консерваторы. Сейчас его поддерживают лейбористы. Идея оказалась очень важной для политиков.

Британцы не первые, кто пробует такие технологии. В мире уже есть примеры. В Китае алгоритмы следят за поведением людей. В Америке их используют для оценки рецидивов. Но везде есть одна проблема — точность. Ошибки могут стоить дорого.