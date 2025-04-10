А еще он умеет перевозить раненых и доставлять грузы.

Мины были и остаются крайне эффективным и дешевым способом замедлить продвижение потенциального противника. При этом потенциальным атакующим необходимо искать способы обойти минные поля или попробовать их нейтрализовать. В СССР собирались при необходимости использовать для разминирования удары тактическим ядерным оружием, но это только на случай большой войны, а российская армия не собирается использовать специальные боеприпасы. Кроме таких радикальных методов используют специализированную бронетехнику, но и там есть свои нюансы в ее уязвимости к противотанковым средствам и ширине образуемого прохода.

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66-й Межведомственный учебный центр инженерных войск проводит испытания сухопутной беспилотной платформы «Кабан» для разминирования противопехотных и фугасных мин с датчиком давления. Машина оснащается большим валиком спереди, который давит на мины, заставляя их детонировать, и тем самым расчищает путь идущим следом. Главным достоинством этой системы является полная безопасность для человека, так как оператор сидит на удалении и управляет аппаратом дистанционно.

«По итогам мероприятия будут составлены пожелания к производителю изделия для его доработки с целью дальнейшей поставки в войска», — отметили в организации.

Стоит отметить, что источник не сообщает о других методах разминирования, так как не все мины реагируют на нажатие и могут быть настроены на иные методы взведения. Однако расчет заключается в том, что противопехотные мины почти всегда нажимные, что и используют создатели «Кабана».