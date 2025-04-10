Эффективные ударные подлодки могут помочь установить господство в море.

После Дня подводника в западной прессе появилось немало статей, касающихся Военно-морского флота РФ и, в частности, имеющихся на вооружении субмарин вроде проекта 885М «Ясень-М» и проекта 636.3, прозванного в НАТО «Черной дырой». В частности, с большой статьей выступило издание 19Fortyfive, которое рассказало публике, что наличие таких кораблей у России может стать настоящей угрозой для подводного и надводного флота Североатлантического альянса.

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В качестве примера автор издания привел субмарины проекта 885М, которые начали штатно оснащаться пусковыми шахтами для гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», и подводные лодки проекта 636.3, которые обладают беспрецедентной маскировкой и могут нанести удар с самого неожиданного направления. При этом на вооружении продвинутой «Варшавянки» стоят корабельные ракеты «Калибр-М», доказавшие свою эффективность в реальных условиях, а не только на учениях и теоретических выкладках.

«Современные российские ударные подводные лодки, в частности, класса Kilo* и "Ясень-М", представляют серьезную угрозу господству НАТО на море», — рассказывает автор 19Fortyfive.

Буквально на этой неделе издание The National Interest рассказало общественности про появление на вооружении российского флота субмарины «Пермь» проекта «Ясень-М», которая стала первой в серии с штатными ячейками для гиперзвукового «Циркона», а еще ранее рассказывало про опасность этих ракет для флота блока НАТО. Напомним, что в России сейчас заложено еще 3 подобные атомные подводные лодки, которые находятся на разной степени готовности.