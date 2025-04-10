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Белоусов: В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных роботов в ВС России
Поставлено несколько сотен робототехнических комплексов.

В этой декаде сильный толчок в развитии получили дроны разных моделей, которые доказывают свою эффективность. Развиваются не только БПЛА, но и морские и сухопутные аппараты, которые также нашли свою нишу. Например, сухопутные дроны позволяют доставлять грузы в опасные места и эвакуировать раненых в безопасный район. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество поставляемых в войска сухопутных роботизированных систем в 2025-м году увеличится по отношению к 2024-му.

«Андрей Белоусов отметил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов», — рассказали в ТГ-канале Минобороны.

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Что касается разработок, то конструкторы движутся в направлении создания беспилотных огневых платформ для поддержки штурмовиков, курьеров для доставки полезных грузов и помощи при эвакуации. Скорость таких платформ не впечатляет, но ее достаточно для переднего края, и главную роль тут играет проходимость робота и автономность.

Что касается вооруженных штурмовых дронов, то их комбинируют с системами вооружения, как только можно. В каждой отдельной группировке российских войск проводят собственные разработки. В частности, в феврале проходила новость, что в Народном фронте заявили о совместной разработке создателей робота-курьера «Варан» и автономной турели ДУП-2. Получившийся робот предназначен для проведения штурмовых операций и поддержки пехоты пулеметным огнем на дистанции до 800 метров. В случае необходимости подобный аппарат можно пустить вперед наступающей пехоты и провести разведку боем или разминирование подступов к позициям.

#роботы #белоусов
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