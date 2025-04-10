Судно всё время простаивало в сухом доке и постоянно находилось в состоянии технического обслуживания.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», являющийся флагманом российских ВМФ и Северного флота, полностью бесполезен как боевая единица. Об этом на своих страницах пишет и один из экспертов журнала The National Interest, который отметил, что боевой корабль большую часть 21-го века простоял на приколе для ремонта и не использовался ни в каких военных операциях.

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Как пишет автор, единственный русский авианосец проекта 1143.5 оказался полностью бесполезен для ВМФ РФ. С кораблем регулярно происходили ситуации, требующие ремонта в сухом доке, а последний раз он вообще пострадал, находясь как раз-таки в таком доке на ремонте, и получил еще более серьезные повреждения. При этом сам проект не является плохим или ущербным и вполне пригоден для поставленных ему задач за счет размещения на борту палубных истребителей Су-33 и МиГ-29 разных модификаций. Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может нести на себе звено противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ и десантно-штурмовые Ка-29.

«На самом деле, единственный авианосец Москвы, "Адмирал Кузнецов", по сути, бесполезен. Большую часть 21-го века это массивное судно простаивало в сухом доке и постоянно находилось в состоянии технического обслуживания», — пишет в материале TNI.

Стоит отметить, что «Адмирал Кузнецов» спущен на воду в 1991-м году и остался последним кораблем своего проекта, который не разобран или не превращен в музей. Проект 1143.5 был создан для выполнения задач по охране морских объединений и проведения штурмовых операций на суше. Кроме того, по факту это полноценный авианосец, названный крейсером только для возможности проведения корабля через турецкие проливы.

Что интересно, в России не отказались от эксплуатации «Адмирала Кузнецова» и в 2024-м году поступила информация, что для крейсера готовят летную команду. На тот момент летчики проводили тренировки в условиях Заполярья над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.