Новые терминалы помогут жителям территорий оставаться на связи.

Польша отправила Украине еще 5 тысяч терминалов Starlink. Эти устройства помогут обеспечить интернет для военных, жителей, больниц, школ и важных объектов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, новые терминалы дадут людям на прифронтовых территориях возможность звонить близким, вызывать помощь и читать новости. Обычная связь в этих районах часто не работает из-за обстрелов.

Всего Украина получила уже больше 50 тысяч терминалов Starlink. Их поставляют международные партнеры и доноры. Польша — главный помощник в этом деле. Она передала больше всех - 29 500 терминалов. Терминалы Starlink стали важной поддержкой для Украины с начала конфликта. Они помогают не только военным, но и обычным людям оставаться на связи.

Кроме того, Украина ищет другие способы обеспечить интернет. Например, Киев изучает систему Govsatcom. Это сеть спутников Евросоюза для правительственной связи. Она начнет работать уже в этом году, но пока только частично. Полноценная замена появится позже — в 2030-х годах, когда запустят систему IRIS². Эти проекты должны укрепить связь в стране на будущее.