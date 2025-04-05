Отправка была с калифорнийского побережья.

Компания SpaceX снова запустила спутники для своей интернет-сети Starlink. Это произошло 3 апреля 2025 года. Старт прошел на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 подняла в небо 27 спутников с площадки SLC-4E, которые пополнят самую большую спутниковую сеть в мире.

Запуск прошел успешно. Через восемь минут после старта первая ступень ракеты приземлилась на платформу в Тихом океане. Эта платформа называется «Of Course I Still Love You». Ступень с номером B1063 уже летала 24 раза. Раньше она участвовала в 15 миссиях Starlink. Также она помогла запустить аппарат NASA DART для изучения астероидов.

Верхняя часть ракеты продолжила работу. Через час она вывела спутники на нужную орбиту. Теперь они будут работать на низкой околоземной орбите, что поможет улучшить интернет по всему миру.

В 2025 году Falcon 9 уже стартовала 38 раз. Из них больше половины запусков — для сети Starlink. Сейчас в этой сети больше 7100 спутников. Они обеспечивают связь даже в самых удаленных уголках планеты. SpaceX хочет, чтобы интернет был доступен абсолютно везде. В планах компании — еще больше запусков спутников, чтобы покрыть интернетом всю планету.