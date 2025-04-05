Компании пытаются изменить рынок.

Google и Amazon решили побороться за крупные государственные контракты в США. Раньше в этой сфере правила Microsoft единолично. Теперь компании хотят изменить расклад сил и активно работают, чтобы отвоевать часть рынка IT-услуг для госструктур.

Сейчас Google и Amazon договариваются с важными людьми в политике, сотрудничают с лоббистами и представителями власти. Главная задача — ослабить влияние Microsoft. По мнению этих компаний, госорганы слишком зависят от программ Microsoft, а софт Microsoft стоит дорого и не всегда удобен.

Google и Amazon уверены: их решения дешевле и лучше. Они хотят доказать, что конкуренция пойдёт на пользу бюджету США. Компании говорят, что долгие контракты с Microsoft мешают рынку развиваться. Из-за этого государство тратит больше, чем могло бы.

Microsoft же не согласна с такой критикой. Представители компании заявляют: их продукты и услуги — это честное предложение. Они уверяют, что работают на равных условиях с другими. Microsoft уже много лет поставляет софт для госучреждений. Её программы используют в армии, школах и больницах.

Аналитики говорят: конкуренция может снизить цены. Рынок IT-услуг для государства огромен. По данным из открытых источников, в 2023 году США потратили на такие контракты больше 100 миллиардов долларов. Большая часть денег ушла крупным игрокам, включая Microsoft. Теперь Google и Amazon хотят свою долю этого пирога.