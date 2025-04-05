Раньше их выпускал Krauss-Maffei.

Из-за введенных против России санкций немецкая промышленность лишилась дешевого природного газа и сырья для своих заводов. В частности, от этого пострадала компания Porsche, известная своими спортивными автомобилями и люксовыми кроссоверами. В 2024-м году автомобильный производитель серьезно недосчитался прибыли, и российский эксперт Василий Дандыкин (капитан 1-го ранга в отставке) высказал предположение, что «Порше» может заняться производством танков «Леопард 2». Об этом военный аналитик рассказал во время своего интервью изданию «Лента.ру».

«Немцы выпускают Leopard разных модификаций. Дело в том, что раньше их выпускал Krauss-Maffei. А сейчас все больше привлекаются для их сборки гражданские предприятия. Большие деньги выделяют на это. В том числе и Porsche, как в годы Второй мировой войны, собираются их делать. Потому что это выгодно», — предполагает каперанг в отставке.

Тут стоит добавить, что европейское издание Europaische Sicherheit und Technik (Esut) заявило, что на фоне убытков Porsche может вернуться к производству военной техники. В частности, рассматривается вариант с организацией производства танков «Леопард 2», которые за последние несколько лет понесли большую убыль в странах Европы. Однако пока это только предположения, основанные только на мнениях экспертов и аналитике экономической ситуации в ЕС. Однако сейчас Евросоюз вкладывает значительные средства в свой ВПК, и такой вариант может соблазнить владельцев компании.

Стоит отметить, что до Второй мировой Porsche занимались разработкой спортивных автомобилей, но после начала войны производили командные машины. Кроме того, КБ доктора Порше занималось созданием тяжелых танков серии «Тигр», но проиграли в гонке фирме «Хеншель», так как их машина оказалась более экономически выгодной. Однако фирма была настолько уверена в своей машине, что собрала 100 корпусов для танков с электромеханической трансмиссией, которые потом переделали в истребители танков Ferdinand. Самоходки участвовали во время сражений на Курской дуге летом 1943 года и почти все там и остались. Небольшая партия самоходок была модернизирована, получила усиленное бронирование, курсовой пулемет, название «Элефант» и направлена на купирование высадки американцев в Италии.

Кроме того, КБ Порше продолжило работать над созданием тяжелого танка для Вермахта и добилось определённого успеха. Именно из-под их руки вышли сверхтяжелые танки Maus, которые можно назвать самоходными бункерами массой до 200 тонн. Один из этих танков сейчас можно увидеть в парке «Патриот» неподалеку от Москвы, так как машины были захвачены советскими солдатами. После Второй мировой компания вернулась к созданию автомобилей, но есть информация, что их конструкторы участвовали в создании танков «Леопард» для воссозданных ВС ФРГ.