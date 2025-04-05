Конструкторы планировали создать машину для замены американского M60.

Проект основного боевого танка MBT-70 провалился, но используемые в нем инновационные разработки использовались в более удачных танках ФРГ и США. Об этом на страницах издания 19Fortyfive рассказал один из экспертов, который добавил, что сегодня эти разработки видны во всех западных танках.

Как пишет автор издания, перспективный ОБТ MBT-70 создавался в 1970-х годах в качестве ответа на советский танк Т-64 «Кобра». Планировалось, что ОБТ пойдет в серию и станет основным танком не только США и ФРГ, но и блока НАТО в целом. Однако стоимость разработки и каждого отдельного изделия оказался слишком высока, а боевая эффективность не то чтобы сильно впечатляла. По этой причине от дальнейшей разработки отказались в пользу национальных танковых проектов, которые вылились в США сначала в XM-1, который позднее получил название M1 «Абрамс», а в Западной Германии начали создавать «Леопард-2».

В танке MBT-70 решили использовать 152-мм пушку-пусковую установку с управляемым вооружением, на крыше установили дистанционно управляемую 20-мм зенитную пушку, имелась подвеска с изменяемым клиренсом. В башне размещался весь экипаж боевой машины, состоящий из 3-х человек, так как там установили автомат заряжания. Эти наработки позже использовали в других западных танках, а также в японских и южнокорейских ОБТ. Проблемы у MBT-70 также имелись, и это не только завещанная цена, но и слабая бронезащита и не самые лучшие динамические характеристики.

Автор издания 19Fortyfive отмечает, что в MBT-70 были впервые применены такие вещи, как изменяемый клиренс подвески и дистанционно управляемое 5-е вооружение. Однако тут стоит добавить, что танки с изменяемой подвеской уже разрабатывались в Швеции, а в СССР уже были ОБТ с дистанционно управляемым зенитным вооружением. В частности, тот самый Т-64, который и стал причиной начала проекта MBT-70. Но тут можно вспомнить и более ранний советский танк, который известен как ИС-7 и является «танком предельных параметров», и у него также был пулемет на башне в электромеханическом управлении. Танк ИС-7 создавали сразу после окончания Великой Отечественной и даже производили малыми сериями.