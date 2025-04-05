Ту-22М3 — уникальная машина даже по внешнему облику.

Сверхзвуковой российский стратегический бомбардировщик обладает уникальными возможностями благодаря наличию изменяемой стреловидности крыла. Это конструктивное решение позволяет добиться высокой аэродинамики на разных стадиях полета, что обеспечивает высокую скорость и безопасность каждого вылета. Про особенности Ту-22М3 рассказал генерал-майор Владимир Попов изданию «News.ru» в ходе большого интервью.

«Ту-22М3 — уникальная машина даже по внешнему облику. У него уникальные аэродинамические характеристики. В первую очередь благодаря крылу изменяемой стреловидности. На взлете и при посадке — 16 градусов, это почти прямое крыло, чтобы обеспечить более благоприятные условия для летчика», — рассказал генерал-майор Попов.

Изначально предполагалось, что Ту-22 будут нести на себе свободно падающие бомбы и крылатые ракеты Х-22, но позже от гравитационных бомб отказались из-за изменения доктрины применения и ситуации со средствами ПВО в мире. Теперь Ту-22М3 используют только в качестве ракетоносцев для ракет Х-22 с конвенциональными и ядерными боевыми частями. Самолет успешно показал себя в условиях реального боевого применения и отличается высокой скоростью полета и переносимым грузом ракет.

Стоит отметить, что у России имеется еще один реактивный стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», который является носителем ракет серии Ч-101 с обычной боевой частью и Ч-102 с ядерным зарядом большой мощности. Согласно заявлениям нынешнего министра обороны РФ Андрея Белоусова, ВКС получат в 2025-м году сразу четыре машины этого типа. Появление новых Ту-160 значительно усилит российскую ядерную триаду, которая является одной из самых мощных в мире.