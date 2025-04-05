Сверхзвуковой российский стратегический бомбардировщик обладает уникальными возможностями благодаря наличию изменяемой стреловидности крыла. Это конструктивное решение позволяет добиться высокой аэродинамики на разных стадиях полета, что обеспечивает высокую скорость и безопасность каждого вылета. Про особенности Ту-22М3 рассказал генерал-майор Владимир Попов изданию «News.ru» в ходе большого интервью.
«Ту-22М3 — уникальная машина даже по внешнему облику. У него уникальные аэродинамические характеристики. В первую очередь благодаря крылу изменяемой стреловидности. На взлете и при посадке — 16 градусов, это почти прямое крыло, чтобы обеспечить более благоприятные условия для летчика», — рассказал генерал-майор Попов.
Изначально предполагалось, что Ту-22 будут нести на себе свободно падающие бомбы и крылатые ракеты Х-22, но позже от гравитационных бомб отказались из-за изменения доктрины применения и ситуации со средствами ПВО в мире. Теперь Ту-22М3 используют только в качестве ракетоносцев для ракет Х-22 с конвенциональными и ядерными боевыми частями. Самолет успешно показал себя в условиях реального боевого применения и отличается высокой скоростью полета и переносимым грузом ракет.
Стоит отметить, что у России имеется еще один реактивный стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», который является носителем ракет серии Ч-101 с обычной боевой частью и Ч-102 с ядерным зарядом большой мощности. Согласно заявлениям нынешнего министра обороны РФ Андрея Белоусова, ВКС получат в 2025-м году сразу четыре машины этого типа. Появление новых Ту-160 значительно усилит российскую ядерную триаду, которая является одной из самых мощных в мире.