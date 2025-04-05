Комплекс предназначен для оптико-электронного подавления систем наведения.

Современное управляемое вооружение является серьезной угрозой для бронетехники всех типов, и в ЦНИИТочМаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) это понимают как нигде. Именно там разработали комплекс индивидуальной защиты (КИЗ) «Завет-Д», цель которого прервать управление и наведение таких типов оружия и тем самым защитить машину от угрозы. Как рассказали в концерне «Калашников», партия «Завет-Д» была направлена в войска России для оснащения им бронетехники.

«КИЗ "Завет-Д" — полностью отечественное изделие, которое разработано и изготавливается в ЦНИИТочМаш. Комплекс предназначен для оптико-электронного подавления систем наведения атакующих управляемых боеприпасов на цель», — рассказывает источник.

Разработанный в ЦНИИТочМаш, который входит в «Калашников», комплекс «Завет-Д» состоит из средств радио-оптического обнаружения, систем слежения за направлением ветра и пусковых установок с гранатами, наполненными особым составом. При обнаружении засветки машины тем или иным средством, а также приближении потенциальной угрозы, излучающей радиоволны, комплекс немедленно отстреливает в опасном направлении гранату, которая разрывается, распыляя вокруг себя облако аэрозоля. Этот аэрозоль способен нарушить работу радиосвязи, мешает пользоваться оптическими приборами и инфракрасными лазерами для наведения боеприпаса или дрона.

Система использовалась ранее, но тогда давала защиту только от облучения лазера, по которому мог наводиться управляемый снаряд или противотанковая ракета. Новое средство позволит избежать удара со стороны FPV-дронов, управляемых по оптическому каналу средств и классических боеприпасов лазерного наведения.