Носителями «Цирконов» станут атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».

Российские противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей потенциальных оппонентов РФ. Ракеты этой серии обладают гиперзвуковой скоростью полета и могут нести на себе не только конвенциональные боевые части, но и специальные ядерные. Возможности российского «Циркона» оценил в своем материале автор издания The National Interest, который отметил, что сейчас «Цирконы» начинают устанавливать не только на надводные боевые корабли, но и на подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».

Как пишет автор TNI, за счет своей дальности и скорости полета российские «Цирконы» будут являться угрозой для всех кораблей в радиусе 300 – 400 миль от точки запуска. В первую очередь ракеты предназначены для поражения больших кораблей вроде авианосцев. Кроме того, сейчас в России планируют установить ракеты этой серии на субмарины «Ясень-М», которые способны нести на себе до 32 таких ракет, в том числе и с ядерными боевыми частями.

«Если заявленные характеристики и возможности этого оружия соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для кораблей в радиусе 300-400 миль», — рассказывает автор TNI.

Стоит отметить, что первая подводная лодка проекта 885М «Ясень-М», которая станет носителем «Циркона», является «Пермь». Субмарину уже готовят к модернизации и даже проводились тестовые испытания с запуском ракет из подводного и надводного положения. Также отметим, что гиперзвуковой «Циркон», который, по мнению автора TNI, является угрозой только для кораблей, неплохо показал себя во время ударов по сухопутным объектам и уже использовался в одном из конфликтов этой декады для поражения интересных целей.