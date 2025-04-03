The International начнется 11 сентября и завершится 14 сентября.

Компания Valve объявила, как пройдет The International 2025 — главный турнир по Dota 2. В этом году организаторы решили сделать соревнование более зрелищным и понятным. Выбрали швейцарскую систему для группового этапа, потому что Valve хочет, чтобы турнир держал в напряжении с самого начала. В прошлом некоторые игры в круговой системе ничего не решали, а вот новый формат это исправит. Теперь исход каждого матча будет влиять на судьбу команд. Теоретически, это должно сделать матчи более напряженными, а значит - зрелищными.

Турнир начнется с «Дороги на The International», которая стартует 4 сентября и продлится до 7 сентября. Участвовать будут 16 команд. Первые три дня пройдут по швейцарской системе. Команды сыграют до двух побед в каждом матче. Соперники будут подбираться по результатам: победители встретятся с победителями, проигравшие — с проигравшими.

После пяти раундов определятся первые участники The International. Три команды с четырьмя победами сразу пройдут дальше. Три команды с четырьмя поражениями покинут турнир. Оставшиеся десять коллективов сыграют дополнительный стыковочный матч. Пять победителей попадут на The International, а пять проигравших завершат борьбу.

Valve учла пожелания фанатов и игроков. Расписание составят так, чтобы зрители знали, когда играют их любимые команды, а игрокам не придется играть два матча подряд без отдыха.

The International начнется 11 сентября и завершится 14 сентября. Восемь лучших команд поборются за чемпионский титул. Игры пройдут на «Барклейс-арене» в Гамбурге. Формат турнира - Double Elimination — с выбыванием после двух поражений. Распределение зависит от результатов «Дороги на The International». Лучшие сыграют с худшими. Большинство матчей пройдет до двух побед. Гранд-финал станет исключением — там нужно будет выиграть трижды.