Корабль пройдет ряд испытаний, включая ледовые испытания в акватории Северного Ледовитого океана.

Универсальный патрульный корабль второго ранга «Иван Папанин» проекта 23550 прибыл на днях в Североморск для прохождения серии испытаний, которые напрямую связаны с его возможностями. Про прибытие корабля рассказали в пресс-службе Северного флота, добавив, что «Иван Папанин» совершил межфлотовый переход из Балтийского в Баренцево море.

Одна из особенностей патрульных кораблей проекта 23550 заключается в их универсальности и возможности действовать в различных климатических зонах. В то числе и в акватории Северного ледовитого океана, благодаря возможности преодолевать лед толщиной до 1,7 метров. Кроме того, корабли этого проекта могут выполнять роль не только патрульных, но и спасательных и даже буксиров для более крупных судов. Однако в первую очередь это боевая машина, которая проходит в ВМФ, как корабль 2-го ранга, а в погранслужбе, как корабль 1-го ранга.

Патрульный корабль «Иван Папанин» спустили на воду в 2019-м году, а полноценные испытания начались в 2024-м. Корабли проекта 23550 вооружаются корабельными ракетами «Калибр-М» или противокорабельными ракетами «Уран», размещенными в двух контейнерах по 4 ячейки в каждом. Кроме того, на борту имеется артиллерийская установка АК-176МА калибром 76-мм и две установки АК-630К калибром 30-мм. Вооружение необходимо патрульным кораблям для охраны морских границ России, который являются одними из самых протяженных в мире.