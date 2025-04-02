Этот комплекс способен поразить беспилотник на расстоянии около пяти километров.

В 2024–2025 годах активизировалось множество программ по созданию и внедрению лазерного вооружения. Великобритания не стала исключением и также вступила в лазерную гонку со своим комплексом Dragon Fire, который создавался как средство ПВО ближнего радиуса действия. Согласно опубликованному в издании Business Insider материалу, британский флот получит себе эти установки на свои корабли.

Как пишет издание, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве Королевства, сразу 4 эсминца «Роял Нэви» получат комплексы Dragon Fire в рамках повышения обороноспособности страны. Комплексы планируют установить в следующем финансовом году после утверждения расходов на весь комплекс мероприятий по их монтажу и производству. Как напомнил в Минобороны Англии, этот комплекс способен поразить мелкую монетку на дистанции в 1 км и дрон потенциального противника на расстоянии до 5 км.

Напомним, что первые сообщения про Dragon Fire начали поступать в прошлом году с заявлениями, что лазерная установка намного эффективнее, чем ракетные системы ПВО. При этом приводился аргумент, что «Драконий огонь» обойдется английскому бюджету в несколько фунтов стерлингов за один выстрел. Насколько в действительности эта система ПВО, остается большой загадкой, так как в открытых источниках информации про лазер нет.

Отметим, что аналогичными проектами сейчас занимаются не только в Британии, но и в России, Индии, Израиле и США. Также в гонку за лазерным оружием включились китайцы, которые вкладывают миллиарды долларов в современные оружейные системы, которые дадут им превосходство над американцами.