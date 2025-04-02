Полностью отсутствует отдача, низкие требования к физической подготовке, излучение бесшумное.

В России продолжают работать над созданием эффективного метода противодействия дроновой угрозе. В частности, ведутся разработки лазерного оружия в рамках проекта «Посох» по созданию лазеров с высокой концентрацией луча на цели. Как рассказывают представители фирмы-производителя агентству ТАСС, выстрел их лазера не будет виден невооруженному человеческому глазу, что положительно сказывается на маскировке установки и затрудняет ее обнаружение.

Кроме того, разрабатываемый в рамках проекта «Посох» лазерный комплекс окажется крайне простым в освоении солдатами и не потребует особых сложностей в ведении огня. Этого добиваются за счет того, что лазерное оружие не требует сложных вычислений траектории полета дрона или другой цели, а поражает со скоростью света, которая составляет 300 тысяч км/с.

«Не требуется производить наведение на цель "на упреждение", полностью отсутствует отдача, низкие требования к физической подготовке. Излучение бесшумное, работа осуществляется в невидимом глазу диапазоне», — сообщает источник ТАСС.

Как отмечают создатели комплекса, луч света для лазера передается к точке фокусировки по оптоволокну. Это позволяет варьировать степень нагрева и гибко контролировать количество расходуемой энергии. В качестве примера привели температуру нагрева алюминия с диаметром светового пятна в 3 сантиметра, которая составляет почти 900 градусов Цельсия. Утверждается, что одна из целей проекта это создание лазера, который будет нагревать цель до такой степени, что несомый ей боеприпас будет подрываться в воздухе, а не детонировать при падении обломков.