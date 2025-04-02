Этот истребитель работает днем и ночью, в любую погоду, способен преодолевать системы ПВО.

Российский истребитель 4-го поколения Су-35 обладает значительным превосходством над своими зарубежными аналогами в маневренном ближнем бою. Об этом рассказал представитель «Рособоронэкспорта» в телеграм-канале организации, отметив, что этого удалось добиться за счет использования двигателей с отклоняемым вектором тяги. Кроме того, Су-35 оснащается продвинутой радарной системой, которая засекает потенциальные цели в активном режиме на дистанции до 350 км.

«Этот истребитель работает днем и ночью, в любую погоду, способен преодолевать системы ПВО и управлять группой истребителей. Его возможности делают его незаменимым в современных конфликтах», — отмечает представитель «Рособоронэкспорта» в ТГ-канале.

Стоит добавить, что Су-35 способен нести на себе до 8 тонн полезной нагрузки, которая представляет собой как различную номенклатуру ракет, так и управляемые авиабомбы. Кроме того, как писали в американском журнале 19Fortyfive, Су-37С благодаря мощному двигателю АЛ-41Ф-1С способен сохранять крейсерскую скорость на сверхзвуке.

Отметим, что истребитель Су-35 уже давно принят на вооружение ВКС РФ и показывает себя с самой лучшей стороны. В частности, именно эти машины стоят на страже юго-западных границ России.