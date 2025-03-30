Маск считает что это поможет обеим компаниям, но еще неизвестно что скажут регуляторы.

Об этом Маск рассказал в самой соцсети X. Подробности пока держат в секрете, но новость уже вызвала много вопросов. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта. Ее главная цель — создать мощный ИИ, который поможет людям лучше понимать мир. Теперь xAI стала владельцем X. Эксперты говорят, что соцсеть Х поможет упростить обучение модели ИИ под названием Grok. Она, кстати, уже считается одной из самых сильных в мире.

Маск написал в X: «Общая стоимость объединения — 80 миллиардов долларов. Из них X оценили в 33 миллиарда, с учетом долга в 12 миллиардов. Искусственный интеллект и будущее X связаны. Мы делаем шаг к объединению технологий и талантов». Он также похвалил свою команду, комментируя картинку, созданную ИИ: «Молодцы, ребята!».

Сегодня у X больше 600 миллионов пользователей. Она была и остается важным местом для общения в интернете. Компания xAI слегка моложе. Маск основал ее в 2023 году. Эта компания создала модель Grok, которая работает на суперкомпьютере Colossus. Этот компьютер использует 100 000 мощных процессоров Nvidia Hopper. В декабре 2024 года xAI получила 6 миллиардов долларов от крупных инвесторов, таких как Blackrock и Morgan Stanley, на увеличение мощности Colossus до 200 000 процессоров.

Маск считает, что объединение поможет обеим компаниям. X делится огромным количеством данных — постами, комментариями, новостями, на которых будет обучаться Grok. Сейчас ИИ использует только открытые посты из X. После сделки он, скорее всего, получит доступ и к закрытым постам.

Аналитик Паоло Пескаторе из PP Foresight назвал сделку неожиданной. «Это закрывает сложный этап в истории X», — сказал он. Но не все так просто. Пока неясно, как инвесторы X получат свои деньги. Непонятно, что будет с руководством соцсети. Регуляторы тоже могут проверить сделку, ведь объединение таких компаний вызывает вопросы.