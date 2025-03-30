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g1tarist
В России создадут суперзащиту для дронов с помощью квантовых технологий
Чтобы дроны нельзя было угнать.

В России скоро появится новая система защиты для беспилотников. Её разработают с использованием квантовых технологий. Тестировать систему будут в Томске, на специальном полигоне Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Проект делают вместе с компанией «ИнфоТеКС». Главная цель — сделать беспилотники защищеннее, чтобы их управление нельзя было перехватить.

Новая защита будет работать на основе квантового распределения ключей. Это особый способ шифрования данных. Благодаря этому перехватить информацию почти невозможно.

Специалисты создадут специальный модуль защиты и построят сеть связи для тестов. В неё войдут наземные станции и радиоканалы. Система защитит управление дронами, обеспечивая безопасную передачу данных.

Руководитель центра научных исследований «ИнфоТеКС» Владимир Елисеев рассказал важную деталь. С 2026 года все беспилотники в России должны будут иметь криптографическую защиту. Это станет обязательным правилом. Сейчас многие дроны уязвимы.

Квантовые технологии считаются будущим в защите данных, поэтому к новой системе уже приковано внимание экспертов. Квантовые технологии активно развиваются, например, в Китае уже запустили спутник с квантовой связью. В США тоже работают над похожими системами. Россия хочет быть в числе лидеров этой гонки.


#россия #дрон
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