Этот штраф может повлиять на работу компании в стране.

Причина штрафа — уклонение от уплаты пошлин на телекоммуникационное оборудование. Это один из самых крупных штрафов, которые когда-либо назначало правительство Индии. Кроме того, семеро топ-менеджеров компании тоже подпали под штраф. Их оштрафовали на 81 миллион долларов. Среди оштрафованных — вице-президент сетевого подразделения Сунг Бим Хонг, финансовый директор Донг Вон Чу, а также генеральные менеджеры Шитал Джайн и Никхил Аггарвал.

Власти обвиняют Samsung в том, что компания неправильно классифицировала оборудование. Речь идет о «выносных радиомодулях» — важных деталях для сетей 4G. По мнению властей, Samsung делала это специально, чтобы не платить пошлины, размер которых мог составлять от 10 до 20%.

Проблема связана с импортом деталей на $784 млн. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Оборудование поставляли индийской компании Reliance Jio. Она занимается развитием мобильной связи в стране. Интересно, что в 2024 году Samsung заработала в Индии около $955 млн чистой прибыли. Большая часть этой суммы связана именно с этими поставками.

Эксперты говорят, что это может повлиять на работу Samsung в Индии, ведь эта страна — один из ключевых рынков для компании. Здесь производят смартфоны, телевизоры и другую технику. В 2023 году, по данным СМИ, Samsung занимала около 18% рынка смартфонов в Индии. Теперь компании, возможно, придется пересмотреть свои подходы к бизнесу.